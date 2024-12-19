Путин ответил на вопрос об обеспечении дальних регионов РФ скоростным интернетом

Жители отдаленных регионов России смогут пользоваться скоростным интернетом и всеми способами связи без перебоев. По словам Владимира Путина, для этого активно развивают инфраструктуру связи: реализация программ будет осуществляться без сбоев.

Владимир Путин ответил на вопрос в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. О наболевшем спросила журналистка радио «Пурга» Анастасия Лаврентьева, которую интересовало, когда скоростной интернет распространят на всю территорию Чукотского автономного округа, а не только на столицу региона.

Как напомним президент, в России реализуют программы, которые как раз направлены на доступность интернета и связи для жителей даже отдаленных краев страны. Пока внедрение средств связи и налаживание этой инфраструктуры продолжается.

«Безусловно, все это будет делаться у нас. Сейчас не буду говорить, они широко известны, эти данные, открыты, каким темпом идет работа по этому направлению. И соответствующие ресурсы выделены, намечены. Никаких сбоев здесь не будет, будем идти по этому плану», — ответил глава государства.

Путин выразил надежду, что в обозримом будущем жители разных регионов страны, в том числе и Чукотки, будут иметь возможность пользоваться скоростным интернетом. Он отметил, что развитие инфраструктуры связи в современное время — одна из важнейших вещей, так как все больше граждан переходят на удаленный формат работы.

Ранее сообщалось, что прямая линия Путина идет уже 3,5 часа без перерыва. За это время он успел ответить на волнующие вопросы граждан, а также прокомментировать ключевые темы в разных сферах. Одной из актуальных стала льготная ипотека. Также российский президент анонсировал создание спецпрограммы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.