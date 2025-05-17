Downdetector: сбои в работе Telegram фиксируются на территории России

В работе Telegram на территории Российской Федерации наблюдаются неполадки. Пользователи сообщают о том, что не получают уведомления, сообщения отправляются с задержкой, а загрузка контента происходит медленно.

Некоторые пользователи также столкнулись с трудностями при входе в приложение.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает доступность популярных интернет-ресурсов, наибольшее количество обращений зарегистрировано из Санкт-Петербурга и Нижегородской области, а также из Москвы и Подмосковья и Калининградской области.

Отметим, что Downdetector бывает не точным. Например, он сообщил 22 апреля о сбое в работе сайтов и приложений в Рунете. Позже оказалось, что сведения ошибочны.