DOXA попала в черный список: Минюст объявил издание иноагентом

Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов, включив в него четыре физических лица и одно СМИ.

Согласно официальным данным, опубликованном на сайте ведомства, статус иноагента присвоен новостному порталу DOXA**, который ранее был признан в России нежелательной организацией.

В обновленный список также вошли бывший заместитель руководителя администрации президента Евгений Савостьянов*, поэт и публицист Василина Орлова*, Анзор Масхадов* — сын убитого главы самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова, а также журналистка из Башкирии Айгуль Гимранова-Лион*, проживающая в США.

Основанием для включения в реестр послужили действия по распространению недостоверных сведений о решениях и политике органов публичной власти РФ, публичные выступления против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, а также участие в создании и распространении материалов, подготовленных другими иноагентами.

* Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

** Издание DOXA признано иноагентом, а также нежелательной в России организацией.