Дождь, гроза и до 27 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду

В среду, 9 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Прогнозируются дожди. Местами возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе порывы могут достигать семнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов не садиться за руль при недомогании в жару.