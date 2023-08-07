Автомобилистов Подмосковья призвали не садиться за руль при недомогании в жаркую погоду

Утром в понедельник на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 985 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас небольшие заторы наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Ярославском, Пятницком, Киевском, Носовихинском, Дмитровском, Можайском, Новорижском, Волоколамском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Крым», «Урал», «Дон» и «Беларусь».

Сегодня, по данным синоптиков, воздух в Московской области прогреется до плюс тридцати четырех градусов. Как напомнили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, жара снижает скорость реакции и нарушает концентрацию внимания. Все это может привести к ДТП.

Водителей призвали внимательно относиться к своему самочувствию, в частности, не садиться за руль даже при небольшом недомогании, свести к минимуму поездки в активные солнечные часы, парковаться в тени и не оставлять в салоне машины детей и животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что участок трассы М-12 будет сдан досрочно — в сентябре этого года.