Дождь, мокрый снег и до четырех градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду

Дождь, мокрый снег и гололедица — такая погода ожидается сегодня в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Москве — от одного до трех градусов тепла.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать пять миллиметров ртутного столба.

Ранее врач Мария Кулешова рассказала, почему нельзя допускать обезвоживания организма в зимний сезон.