Дождь с песком из Африки удивил жителей и гостей Крыма

Осадки с песком из Африки обрушились на Крым минувшей ночью. Об этом РИА Новости сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказал синоптик Александр Камышев, в дожде, сильно удивившем жителей и гостей полуострова, содержался песок из пустыни Сахара. Там он оказался из-за теплой воздушной массы циклона, который образовался в Эгейском море.

«В этом циклоне, как и в любом другом, есть две воздушные массы: одна теплая, другая холодная. И вот теплая захватила из Сахары теплый сухой воздух с примесью песка и вынесла на Крым», — отметил он.

По его словам, центр циклона изначально располагался ближе к Севастополю, но затем сместился в сторону Симферополя. Теперь он движется в сторону степной части полуострова, ближе к Евпатории и западу Крыма.

Камышев подчеркнул, что синоптики продолжают отслеживать перемещение циклона. Однако, по его словам, в ближайшее время вероятность повторного появление песка с неба в Крыму маловероятно, а вот обычный дождь может обрушиться на полуостров уже вечером.

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