Синоптик Леус заявил о начале магнитной бури на Земле

На Земле началась магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, она достигла «среднего» уровня бури класса G2.

Как отметил специалист, этот феномен связан с воздействием солнечного ветра, который исходит из корональной дыры на поверхности Солнца.

«После трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2», — отметил Леус.

Он подчеркнул, что в ближайшие двое суток геомагнитное поле останется слабовозмущенным, но с возможными периодическими слабыми магнитными бурями.

Магнитная буря представляет собой временное возмущение в магнитосфере Земли, вызванное воздействием солнечного ветра или солнечных вспышек. Основные признаки магнитной бури включают изменение магнитного поля, появление полярных сияний, а также возможные нарушения в работе электроники, спутников, радиосвязи и электросетей.

Самочувствие во время магнитной бури может значительно изменяться у разных людей, особенно у тех, кто чувствителен к метеоусловиям. Типичные проявления изменений включают головные боли и головокружение, слабость и усталость, расстройства сна, а также повышенную раздражительность, тревожность и нервозность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю жаркой погоды в стране ожидать не стоит.