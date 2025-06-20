Дожди до середины следующей недели: Подмосковью предсказали сырую погоду

В Москве в конце текущей недели холодает, весь регион ожидают осадки. Такое заявление сделал метеоролог Татьяна Позднякова. Ее точку зрения привело новостное интернет-издание REGIONS.

По словам эксперта, в Московской области похолодает уже в пятницу, 20 июня. Температура снизится до +15 градусов, планируется выпадение сильных осадков. В субботу, несмотря на некоторое потепление, вплоть до пяти градусов, дожди не прекратятся. 22 июня осадки продолжат выпадать по всему региону.

«В этот день будут сильные осадки. Ночью похолодает до 12 градусов, а днем показатели кое-как достигнут +14 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. Словом, мы снова вернемся в осень», — указала синоптик.

По словам Поздняковой, ливни продолжат идти до середины следующей недели. Несмотря на дневную температуру вплоть до +22 градусов, ночью она станет падать до +8, что соответствует осенним значениям.

Ранее по поводу дождей на предстоящие выходные 21 и 22 июня уже сообщал синоптик Ильин. По его утверждению, температура воздуха в эти дни в Москве и Подмосковье будет держаться на уровне в +18 градусов.