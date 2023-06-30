Дожди, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу

В пятницу, 30 июня, в Московском регионе ожидается облачная погода и дождь. В отдельных районах прогнозируются град с грозой.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от 17 до 22 градусов тепла, в столице — от 18 до 20 градусов.

Ветер будет северного и северо-западного направлений. При грозе возможны порывы до пятнадцати метров в секунду.

По данным метеорологов, атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Прошлой ночью в Московской области выпало до 40 процентов месячной нормы осадков. Самые интенсивные дожди были в городском округе Истра.