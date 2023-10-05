Дожди и до плюс 16 градусов ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одиннадцати до шестнадцати градусов тепла, в Москве — от тринадцати до пятнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер прогнозируется юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее врач Мария Беляева рассказала, как сохранить здоровье в период изменения погоды.