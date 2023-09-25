Дожди и до плюс 20 градусов ожидаются в Московском регионе в понедельник

Переменная облачность и небольшие дожди — такая погода ожидается в столичном регионе в понедельник, 25 сентября. Осадки, по данным синоптиков, будут преимущественно на востоке Московской области.

Температура воздуха в столице составит от семнадцати до девятнадцати градусов тепла, в Подмосковье — от пятнадцати до двадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет северного и северо-западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, уточнили метеорологи, составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в столичном регионе закончится бабье лето.