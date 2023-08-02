Дожди и до плюс 29 градусов ожидаются в Московском регионе в среду

В среду, 2 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер прогнозируется юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в выходные воздух в Московской области может прогреться до плюс тридцати четырех градусов.