Дожди и до плюс 29 градусов ожидаются в Московском регионе в среду
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В среду, 2 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер прогнозируется юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в выходные воздух в Московской области может прогреться до плюс тридцати четырех градусов.