Дожди и до плюс 30 градусов ожидаются в Московском регионе в пятницу

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати пяти до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати семи до двадцати девяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер, по данным синоптиков, будет восточного и северо-восточного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров. Атмосферное давление, указали метеорологи, составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала идеальную температуру для напитков в жаркую погоду.