Дожди и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе в четверг
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от десяти до пятнадцати градусов тепла, в Москве — от двенадцати до четырнадцати градусов. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду. Местами возможны порывы до двадцати метров в секунду.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать шесть миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Московской области образовался первый временный снежный покров.