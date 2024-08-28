Дожди и жара до 30 градусов ожидаются сегодня в Московском регионе
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Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.
Воздух в Подмосковье прогреется до плюс тридцати градусов, в Москве — до двадцати девяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северного направления с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, отметили синоптики, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что пассажирам «Мострансавто» за день раздали пятьсот бутылок с водой.