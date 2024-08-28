Дожди и жара до 30 градусов ожидаются сегодня в Московском регионе

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Воздух в Подмосковье прогреется до плюс тридцати градусов, в Москве — до двадцати девяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, отметили синоптики, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что пассажирам «Мострансавто» за день раздали пятьсот бутылок с водой.