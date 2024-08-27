Пятьсот бутылок с водой раздали пассажирам «Мострансавто» за день

Пассажирам АО «Мострансавто» за день раздали 500 бутылок с водой, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Раздача воды организована для повышения комфорта жителей и гостей региона в жаркую погоду. Мобильные пункты с водой находятся на остановках, автостанциях и вокзалах.

В акции по раздаче бутылок с питьевой водой также участвует Центральная пригородная пассажирская компания, уточнили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.