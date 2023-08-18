Дожди и жара до 31 градуса ожидаются в Московском регионе в пятницу
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В пятницу, 18 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати шести до тридцати одного градуса тепла, в Москве — от двадцати девяти до тридцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Ветер будет северо-западного и северного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе порывы могут достигать пятнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 754 миллиметра ртутного столба.
Ранее врач-кардиолог Ольга Козлова предупредила о вероятности получения инфаркта под кондиционером.