Дожди и жара до 31 градуса ожидаются в Московском регионе в пятницу

В пятницу, 18 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати шести до тридцати одного градуса тепла, в Москве — от двадцати девяти до тридцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет северо-западного и северного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе порывы могут достигать пятнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее врач-кардиолог Ольга Козлова предупредила о вероятности получения инфаркта под кондиционером.