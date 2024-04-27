Дожди с грозами и до 20 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в субботу

Кратковременные дожди с грозами ожидаются сегодня в столичном регионе, погода будет облачной с прояснениями, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от пятнадцати до двадцати градусов тепла, в Москве — от шестнадцати до восемнадцати градусов.

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить до конца текущей недели подготовку парков региона к летнему сезону.