Дождливая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье
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Сегодня в Москве и в Подмосковье прогнозируется теплая, но дождливая погода. Осадки будут носить кратковременный характер.
В области воздух прогреется до плюс двадцати семи градусов, в столице — до двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.
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