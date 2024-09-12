Дождливая и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в Москве и в Подмосковье прогнозируется теплая, но дождливая погода. Осадки будут носить кратковременный характер.

В области воздух прогреется до плюс двадцати семи градусов, в столице — до двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

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