Дождливая и теплая погода ожидается в Подмосковье в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.

Ранее врачи рассказали, какие заболевания могут активизироваться с наступлением тепла.