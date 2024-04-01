Дождливая и теплая погода ожидается в Подмосковье в понедельник
Дожди и до 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе в понедельник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.
Ранее врачи рассказали, какие заболевания могут активизироваться с наступлением тепла.