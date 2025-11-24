DPD выяснила главные критерии выбора пунктов выдачи заказов

Логистический оператор DPD в России подвел итоги опроса клиентов пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определив ключевые факторы, влияющие на их лояльность. Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru », наибольшее недовольство у респондентов вызывают очереди — на эту проблему указали 30,8% опрошенных. Еще 7,9% клиентов отметили неудобство или отсутствие примерочных. При этом выяснилось, что 20,7% респондентов хотели бы, чтобы пункты выдачи работали в ночное время.

Несмотря на отдельные замечания, общий уровень удовлетворенности сервисом остается высоким. Почти 90% клиентов (89,7%) положительно оценили процесс получения заказа. Подавляющее большинство респондентов, отвечая на вопрос о возможности отказа от использования пункта после негативного опыта, дали отрицательный ответ. Среди немногочисленных жалоб также упоминались некорректное поведение или недостаточная компетентность сотрудников (3,6%), а также длительное ожидание и беспорядок в пункте (по 2,6%).

Главным критерием при выборе ПВЗ для 88,5% опрошенных стало его местоположение. На втором месте по значимости оказался срок доставки (45,6%), а на третьем — наличие примерочных (28,9%). Стоимость доставки была важна для 26,2% респондентов, в то время как высокий рейтинг пункта на геосервисах оказался значимым лишь для 4,9% опрошенных. Также минимальной оказалась доля клиентов, желающих иметь возможность оплаты наличными — всего 1%.

Итоги опроса продемонстрировали значительный рост доверия к онлайн-платежам за последнее десятилетие. Почти половина респондентов (45,9%) готова оплачивать заказы онлайн при их оформлении, тогда как десять лет назад 70% потребителей предпочитали наличный расчет из-за недоверия к безопасности интернет-платежей. В настоящее время доля наличных в ПВЗ сократилась до 5,6%, а наиболее популярным способом расчета стала оплата картой при получении заказа — этот вариант выбрали 48,9% респондентов.

В условиях периодической нестабильности интернет-связи пользователи отдают предпочтение SMS-уведомлениям о статусе заказа — этот способ коммуникации выбрали 55,7% опрошенных. На втором месте по популярности оказались мессенджеры (42%), а на третьем — электронная почта (21%).

При этом 39,3% респондентов заявили, что компания-перевозчик не влияет на их выбор пункта выдачи.

Распределение заказов по товарным категориям оказалось ожидаемым: 35,1% респондентов забирали в ПВЗ товары категории мода, 15,1% — товары для красоты и здоровья, 11,1% — покупки для дома, сада и ремонта. Детские товары заняли четвертое место с долей 9,5%.

