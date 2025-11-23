Смерть в чашке: почему кардиологи советуют отказаться от кофе после 40 лет

Чрезмерное потребление кофеина создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может провоцировать развитие острых состояний. Об этом в беседе с журналистами RT заявила врач-кардиолог Екатерина Паукова.

Специалист пояснила, что кофеин вызывает временное повышение артериального давления и способствует сужению просвета кровеносных сосудов. У пациентов с диагностированным атеросклерозом это может приводить к уменьшению кровоснабжения миокарда.

Кофеинсодержащие вещества также оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему. Это проявляется в виде нарушений сердечного ритма и увеличивает потребность сердечной мышцы в кислороде.

Особую осторожность следует соблюдать при одновременном употреблении кофе и приеме лекарственных препаратов. Отдельные антибиотики и антидепрессанты замедляют процесс расщепления кофеина, что повышает его концентрацию в крови.

Рекомендованная суточная норма кофеина для здорового взрослого человека не превышает 400 мг. Это количество соответствует примерно трем-пяти порциям кофе объемом 150 мл. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо согласовывать допустимую дозировку с лечащим врачом.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева развеяла популярный миф об употреблении напитков во время еды.