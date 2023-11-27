DR: украинские беженцы преподнесли Дании «приятный» сюрприз

Почти половина понаехавших после начала СВО в Данию украинцев намерены остаться в этой европейской стране и после окончания конфликта, сообщила автор соответствующего общественного исследования из Копенгагенского университета Карен-Инге Карстофт.

В сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio она привела данные, согласно которым возвращаться на Украину категорически не желают 49,5% украинских беженцев. Карен-Инге Карстофт призналась, что, мягко говоря, не ожидала такого поворота событий.

«Я не ожидала, что почти половина захочет здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом», — отметила она.

Карстофт добавила, на нежелание граждан Украины возвращаться на родину повлияло не столько возможное затягивание боевых действий, в, скорее, тот факт, что большинство украинцев за минувшие полтора года успели наладить в Дании новую жизнь. И не намерены ее менять.

«Мы видим целую группу, которая обосновалась и пустила корни в обществе. Многие нашли работу, устроили детей в школу и так далее», — посетовала эксперт.

Ранее командующий ВСУ Наев сообщил, что ВС РФ якобы готовятся к захвату центральной и западной частей Украины.