Командующий ВСУ Наев: ВС РФ готовятся к захвату центральной и западной частей Украины

По словам украинского военачальника, России «технологически совершенствоваться» якобы помогают ее союзники. Правда, какие именно, Наев не уточнил.

«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений», — сообщил генерал в беседе с ABC News.

В продолжение темы Наев сообщил, исходя из возможных реалий и в ответ на угрозу захвата российскими войсками центральной и западной частей Украины, ВСУ начали ставить мины и строить оборонительные сооружения.

Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что украинская армия находится на «грани коллапса». Есть все предпосылки к тому, что после завершения СВО Украина потеряет половину своих территорий, считает эксперт.