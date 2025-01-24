Драка с участием школьников и учителя заинтересовала кузбасский СК
СК начал проверку жалоб на избиение пятиклассника в кемеровской школе
Фото: [Медиасток.рф]
В соцсетях пожаловались на хулигана, по вине которого произошла драка в школе с участием преподавателя. СК по Кемеровской области — Кузбассу начал доследственную проверку, сообщает VSE42.Ru.
Следователи сообщили о начале проверки из-за драки в школе Рудничного района Кемерова. Изучат жалобы в соцсетях, а также видео, на которых записали момент конфликта. Проверка пока доследственная, факт инцидента не подтвердили. Правовую оценку дадут в процессе изучения информации.
Напомним, что в соцсетях разместили видеозаписи из школы №46. Сообщалось, что между двумя учениками пятого класса произошла ссора, в итоге один из них позвал друга их старших классов другого учреждения для разборок. На одном из роликов мальчик толкает в спину учителя, на другом — пинает пятиклассника в кабинете. На зачинщика скандала давно поступали жалобы.
Специалисты управления образования позже отметили, что классный руководитель провел воспитательную беседу с классом в день конфликта. Также довели сведения о драке до родителей, которых пригласили на профилактический совет.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ заинтересовался делом об избиении школьницы в Кузбассе