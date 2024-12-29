Глава СК России заинтересовался делом об избиении школьницы в Кузбассе

В кузбасском Березовском избили 15-летнюю девочку, что привело к уголовному дело. О ходе расследования доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину, пишет VSE42.Ru .

Подростки в средней школе Березовского сняли на видео жестокое избиение девочки в школьном туалете. Как рассказывала мама пострадавшей, ее дочь повалила на пол спортсменка и наносила удар за ударом. Правоохранители при этом, по словам матери, собирались поставить на учет обеих участниц драки. Саму побитую школьницу увезли в больницу.

После инцидента возбудили уголовное дело. Историей заинтересовались в главном аппарате СК России. Александр Бастрыкин поручил передать результаты расследования на оценку.

Ранее стали известны подробности жестокого избиения девочки в туалете школы в Котельниках Московской области.