Драка школьниц в Ноябрьске заинтересовала главный СК России

Обычный школьный день 24 апреля в Ноябрьске закончился не звонком с урока, а вызовом скорой. Конфликт между двумя ученицами перерос в драку. В итоге одна из девочек оказалась на больничной койке. Ситуация заинтересовала федеральное руководство: глава СК России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стены школы хранят много секретов, но то, что случилось 24 апреля, скрыть не удалось. Конфликт между ученицами перешел в открытое столкновение. Итог печален: одна из школьниц получила травмы и сейчас находится в больнице. Степень тяжести повреждений официально не раскрывается, но факт госпитализации говорит сам за себя.

Обычно подобные инциденты разбирают на уровне школьной администрации и инспекции по делам несовершеннолетних. Но в этом случае история дошла до самого верха. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по ЯНАО Дмитрию Цымбаленко разобраться в обстоятельствах и представить подробный доклад.

Формулировка поручения жесткая: доложить не просто о ходе проверки, а о всех обстоятельствах, при которых произошел конфликт. Это значит, что следователи будут выяснять не только то, кто кому и за что нанес удар, но и как так вышло, что подростковая ссора дошла до серьезных травм.

Пока сотрудники Следственного комитета проводят процессуальную проверку, к ней подключились и другие структуры. Полиция выясняет, есть ли в действиях участниц драки состав административного или уголовного правонарушения. Департамент образования Ноябрьска проверяет, как сработала в этом инциденте администрация школы.