СК взялся за проверку после жесткой драки девочек в российской школе

Конфликт между двумя школьницами в Ноябрьске перерос в уголовную историю, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» . Драка в стенах школы №6 закончилась тем, что одна из участниц с серьезными травмами головы оказалась на больничной койке. Теперь ситуацию разбирают сразу несколько ведомств: полиция, Следственный комитет и департамент образования. В соцсетях уже расходятся тревожные сообщения, а официальные структуры начали проверки, чтобы выяснить, как такое стало возможно и кто за это должен ответить.

В ноябрьской школе №6 случилось то, что родители боятся больше всего. Ученицы не поделили что-то за партами, и разговор перешел в драку. Итог печален: одна из девочек получила серьезные травмы головы и сейчас находится на лечении в больнице. Детали случившегося пока разнятся, но факт остается фактом — конфликт подростков вышел из-под контроля.

В окружном департаменте образования «Ямал-Медиа» подтвердили, что держат ситуацию на контроле. Ведомство вместе с органами ОМВД проводит внутреннюю служебную проверку. Специалисты сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Главный вопрос: был ли конфликт случайной вспышкой или за ним стоит нечто большее, например, систематические разногласия, на которые вовремя не обратили внимания.

Параллельно свою проверку начали следователи СУ СКР по ЯНАО. Их задача не только разобраться в деталях драки, но и дать юридическую оценку действиям или, наоборот, бездействию администрации школы. В СК предстоит выяснить, могли ли взрослые предотвратить избиение и почему оказались бессильны в ситуации с несовершеннолетними.

Новость о драке быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи обсуждают подробности и требуют наказать виновных, даже если они еще не достигли совершеннолетия. Пока же главное — состояние пострадавшей девочки. Врачи больницы, куда ее доставили, делают все возможное, чтобы она поскорее пошла на поправку. Остальным же остается ждать итогов проверок: кто виноват и что делать, чтобы такое не повторилось.

