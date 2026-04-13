Драконьи яйца в Балашихе: жителям начали продавать изумрудные деликатесы

В подмосковной Балашихе появился продукт, который сложно не заметить на прилавке. Как пишет REGIONS , жительница микрорайона Никольско-Архангельский начала продавать яйца страуса эму. Главная особенность не только в размере (одно такое яйцо заменяет примерно 10-12 куриных), но и в цвете. Скорлупа имеет насыщенный изумрудный оттенок, напоминающий драгоценный камень.

Зеленый цвет — не результат кормления или окрашивания, а природная особенность австралийских птиц. Зоолог Максим Андронов пояснил, что такая маскировка помогает эму в дикой природе: яйца становятся незаметными в высокой траве. При этом скорлупа отличается повышенной прочностью.

По словам зоолога Максима Андронова, в дикой природе высокая прочность скорлупы защищает будущее потомство от хищников. Благодаря этой особенности срок хранения яиц эму также оказывается дольше по сравнению с яйцами других птиц.

Полезные свойства продукта подтверждают и диетологи. Как отметила Оксана Жук, страусиные яйца содержат фосфор, железо, витамины группы B, а также A и D. Примерно 68% жиров в составе — полиненасыщенные, то есть полезные для человека. Оставшийся 31% приходится на насыщенные жиры. Помимо этого, в продукте обнаружены восемь незаменимых аминокислот.

По словам Жук, по общему содержанию аминокислот, а также лизина и треонина яйца эму превосходят куриные. При этом уровень холестерина в них ниже, чем в яйцах других птиц. Еще один плюс — простота приготовления: из одного такого экземпляра можно сделать огромный омлет или выпечку.

Представители подмосковных страусиных хозяйств отмечают, что традиционный пик спроса на экзотические яйца приходится на Пасху. Однако в последние годы интерес к продукту сохраняется круглый год. Цена одного изумрудного яйца в Балашихе стартует от 1,5-2 тысяч рублей в зависимости от размера и свежести.

