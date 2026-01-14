Дразнят смерть: зацеперы из Голицына облюбовали крыши электричек, чем пугают жителей

Опасное развлечение подростков — зацепинг — вновь привлекло внимание в подмосковном Голицыне. Местные жители бьют тревогу после появления в социальных сетях видео, на котором подростки катаются на крышах пригородных электричек. Рисковые «покатушки», как называют их сами участники, были выложены в сеть в погоне за вниманием и одобрением сверстников, однако специалисты видят в этом не «хайп», а прямую угрозу жизни и здоровью, пишет REGIONS .

Практические последствия таких действий уже определены законом. Как пояснил для REGIONS юрист Сергей Самсонов, за нарушения, совершенные несовершеннолетними, административную ответственность несут их родители или опекуны. Им может грозить штраф по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Помимо этого, сами подростки, достигшие 16 лет, могут быть привлечены к ответственности за хулиганство или нарушение правил безопасности на транспорте.

На Московской железной дороге заявили об усилении борьбы с этим опасным явлением. Совместно с правоохранительными органами проводятся профилактические рейды в местах, где подобные случаи фиксируются чаще всего. Особый акцент делается на предупредительной работе с молодежью: в школах Московской области регулярно проходят уроки безопасности, на которых подросткам наглядно демонстрируют последствия зацепинга — видеоролики с реальными историями травмированных сверстников.

Жителей Голицына и других населенных пунктов, где проходит железная дорога, призывают не оставаться безучастными. Очевидцы опасных ситуаций могут помочь в профилактике, фиксируя нарушения на видео или фото и незамедлительно передавая информацию в полицию или транспортную службу безопасности.

