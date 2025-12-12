Иерей Даниил Омуралиев пояснил, почему в церковной традиции женщины посещают храм в длинной юбке и с покрытой головой. Он напомнил, что основанием для этого стали слова апостола Павла, который опирался на культурные нормы своего времени. Тогда покрытая голова служила знаком того, что женщина состоит в браке. Позднее этот обычай стал общим церковным правилом, сообщает ИА MagadanMedia .

По словам священника, изначально платок относился только к замужним женщинам, однако со временем требование распространилось и на девушек. При этом маленьким девочкам покрывать голову необязательно.

Он отметил, что сто лет назад запрета на короткие юбки не существовало, поскольку женщины носили длинные одежды в повседневной жизни. Церковь стремилась сохранить эти устоявшиеся нормы: мужчины — в брюках, женщины — в платьях или юбках.

Сегодня требования стали мягче. При приходах обычно предоставляют платки и длинные юбки для тех, кто хочет присутствовать на службе. Священник подчеркнул, что, если человек заходит в храм без соблюдения традиционного дресс-кода, это не является препятствием для молитвы.

