Дрессировщица из Москвы Таисия: 15 собак из цирка могут стать бездомными

Пятнадцать пушистых артистов цирка в Москве хотят сократить. Как объяснила дрессировщица Таисия в беседе с «Газетой.ру» , речь про 15 собак, которых некуда пристроить. Животные рискуют оказаться на улице.

Московский цирк-шапито «Радуга» больше не планирует показывать номер с собаками, которому более 60 лет. Таисия в беседе с журналистами отметила, что с этим представлением работала еще ее мама, а теперь пушистиков намереваются уволить, как ранее делали это с сотрудниками.

«Приблизительно через два месяца сотрудникам, которые смотрят за собаками, будет предложена другая работа в других местах. Мне возможно тоже, но это не точно. Так как собаки мои, их нужно будет пристраивать. Скорее всего, перестанут кормить, обслуживать и, наверное, попросят освободить место. Сейчас у меня на руках остается 15 собак, две из которых очень старенькие, остальным приблизительно до 10 лет», — отметила артистка цирка.

У девушки нет дачи или загородного дома для содержания любимцев. Нескольких собак она согласна забрать в квартиру, но всех просто не потянет. Акробатов уже и ранее сокращали, но животных нет. Таисия полагает, что и ее хотят уволить с места, а о животных и их судьбе в компании не задумываются.

Таисия обратилась к волонтерам и пытается помочь цирковым животным найти новый дом.

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