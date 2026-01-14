«Дрифт для безопасности»: бульдозер в Иркутске устроил шоу на стоянке самолетов
Аэропорт Иркутска объяснил «дрифт» бульдозера на стоянке «необходимостью»
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Дрифт бульдозера в аэропорту Иркутска вызвал недоумение пользователей в социальных сетях. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что на видео запечатлен не хулиганский «дрифт», а стандартный технологический процесс, выполняемый аэродромной службой.
Специалисты объяснили, что в осенне-зимний период на покрытии летного поля образуется плотный, уплотненный снежный накат, который невозможно эффективно удалить обычной колесной техникой.
Для этих целей используется гусеничная техника, а круговые движения необходимы для разрушения плотной снежной корки и предотвращения образования льда, который представляет серьезную угрозу для взлета и посадки самолетов.
Как отметили в пресс-службе, такие работы проводятся строго по регламентированной технологии и являются частью обязательных мер по обеспечению безопасности полетов в зимний период.
