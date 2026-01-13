В испанском аэропорту раскрыли страшную тайну пассажира на инвалидной коляске

В аэропорту испанского острова Тенерифе произошел шокирующий инцидент. По информации газеты The Sun, сотрудники службы безопасности задержали 80-летнего мужчину, который пытался пройти на рейс вместе с телом своей покойной супруги.

Пожилой пассажир вез женщину через пункт контроля на инвалидной коляске. Работники аэропорта обратили внимание на то, что женщина не проявляет признаков жизни. Одна из сотрудниц также заметила аномально низкую температуру тела пассажирки. На место немедленно вызвали медиков и полицию.

Прибывшие специалисты констатировали смерть женщины. Задержанный мужчина заявил, что причиной смерти супруги стали «неполадки в аэропорту». В настоящее время правоохранители проводят расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

