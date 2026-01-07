Дрифт в прямом эфире: в ГИБДД разоблачили лихача по видео из соцсетей

Популярность в социальных сетях обернулась административным делом для молодого водителя из Тулы. Причиной стали видеозаписи, на которых автомобиль ВАЗ исполняет опасные маневры, включая дрифт, на одной из городских площадей. Публикация ролика не осталась без внимания правоохранительных органов, пишет ТУЛАСМИ .

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Туле оперативно организовали проверку. В ходе проведенных мероприятий были установлены личность водителя и данные автомобиля. Нарушителем оказался 20-летний житель областного центра.

В отношении молодого человека составлены материалы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит существенный штраф. В Госавтоинспекции подчеркивают, что уличная инфраструктура не предназначена для демонстрации рискованных приемов вождения, которые создают реальную угрозу для других участников движения.

Ранее сообщалось, что жители против лихача: возмутившиеся горожане помогли ГИБДД поймать опасного «гонщика».