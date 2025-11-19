Жители против лихача: возмутившиеся горожане помогли ГИБДД поймать опасного «гонщика»

В Губкинском (ЯНАО) социальные сети стали эффективным инструментом борьбы с опасными нарушениями ПДД — местные жители помогли ГИБДД идентифицировать и задержать 22-летнего водителя, выехавшего на полосу встречного движения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Правонарушение было зафиксировано после мониторинга соцсетей, где очевидцы опубликовали доказательства опасного маневра. В отношении молодого человека составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, которая предусматривает серьезное наказание за выезд на встречную полосу с нарушением правил дорожного движения.

Госавтоинспекция ЯНАО публично поблагодарила ямальцев за активную гражданскую позицию, отметив, что подобные случаи демонстрируют эффективность взаимодействия правоохранительных органов с населением.

