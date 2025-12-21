Дрон как «глаза и уши»: депутат Фетисов вручил в Подольске квадрокоптеры и прицелы участникам СВО

В подмосковном Подольске прошла значимая встреча, на которой адресная поддержка участников специальной военной операции обрела конкретные черты. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов 20 декабря передал бойцам и их семьям гуманитарную помощь, в которую вошли не просто предметы первой необходимости, а современное техническое оснащение, способное напрямую повлиять на ход боевых задач и безопасность военнослужащих.

В список передаваемого имущества вошли комплекс «Булат», два квадрокоптера «Mavik», тепловизионный и коллиматорный прицелы, а также две рации. Церемония, в которой участвовали представители местной администрации, стала также и моментом живого общения с семьями защитников.

Особенно трогательным моментом стало личное поздравление от Фетисова мобилизованного из Подольска Ивана Зайцева и его супруги, которые недавно официально оформили брак. Сам Иван, служащий с сентября 2022 года, рассказал, как сделал предложение по письму, а в отпуске сыграл свадьбу. Жены других военнослужащих, присутствовавшие на встрече, подчеркнули практическую ценность помощи. Светлана Мясина, супруга бойца с позывным Куман, отметила, что переданный администрацией дрон станет для ребят «глазами и ушами» и может спасти не одну жизнь, отметив оперативность реакции властей на запрос.

