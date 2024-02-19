Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Днем в понедельник, 19 февраля, село в Белгородской области попало под атаку украинских военных. Об этом в своем канале в социальных сетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удар пришелся по селу Мокрая Орловка, что в Грайворонском горокруге Белгородской области - был замечен сбит и уничтожен дрон-камикадзе. К счастью, среди мирных граждан никто не пострадал, на место уже направлены оперативные службы. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее в Белгородской области рассказали о том, сколько ударов было нанесено со стороны Украины по региону за воскресенье, 18 февраля. Как минимум, было выпущено несколько артснарядов, выявлено несколько взрывоопасных предметов и вражеских беспилотников, которые были сразу же уничтожены.