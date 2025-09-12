Дрон в Подмосковье установил рекорд длительности полета

Ученые из Центра компетенций МТИ ФИЦ ПХФ МХ РАН в Черноголовке представили революционную разработку — энергетическую установку на водородных топливных элементах, которая установила всероссийский рекорд продолжительности полета для беспилотников. Об этом сообщает издание REGIONS.

Демонстрация возможностей состоялась на международном форуме «Архипелаг-2025» в Москве. Гексакоптер с новой силовой установкой продержался в воздухе 2 часа 46 минут без подзарядки, чем удивил многих.

Разработанная учеными установка представляет собой качественный прорыв в области альтернативных источников энергии для беспилотной авиации. Руководитель центра Алексей Левченко подчеркнул, что гексакоптер служит демонстратором возможностей новой технологии.

Ключевое преимущество разработки — ее экологичность. Водородные топливные элементы производят минимальные выбросы в атмосферу и работают практически бесшумно, что открывает новые возможности для применения дронов в городской среде и природоохранных зонах. Технология уже готова к серийному производству.

Ученые ожидают получения разрешений для тестирования своих разработок в различных видах техники. Перспективы применения включают не только беспилотные летательные аппараты, но и резервные генераторы энергии, портативную электронику и крупную коммунальную технику. Особый интерес технология представляет для производителей электромобилей и специальной техники на электрической тяге.

