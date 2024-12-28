Дрон ВСУ убил редактора крупного российского канала

Российский телеканал «Известия» сообщил трагичную новость: погиб их сотрудник Максим Елисеев, ушедший добровольцем на спецоперацию еще в 2022 году.

Елисеев заключил контракт с Минобороны РФ осенью 2022 года. Временно он оставил профессиональную деятельность в связи со службой связистом в ЛНР. О своей работе напоминал только позывным «Диктор», доблестно выполнял задачи в рамках спецоперации.

Смерть Елисеева зафиксировали недавно, 26 декабря. В это время произошла атака ВСУ: в редактора попал дрон.

«Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу. Несколько дней назад Максим прислал нам свое последнее видео. Он записал его на привале перед тем, как выдвинуться на боевое задание», — говорится в сюжете «Известий».

Коллеги выразили соболезнования семье и близким Елисеева в связи с его смертью.

Напомним, что СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. ВС РФ за это время удалось освободить многие города и районы от украинской оккупации, однако пока ряд направлений все еще остаются горячими точками. ВСУ снабжает оружием Запад, тем самым продлевая конфликт.

Бойцы российской армии в это время продолжают демонстрировать силу русского духа: недавно многих поразила история военного Кузбасс. Молодой вояка десять дней притворялся мертвым в окружении ВСУ, а после сумел добраться до сослуживцев живым.