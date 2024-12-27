Российский боец десять дней притворялся мертвым в окружении ВСУ

Доброволец из Кемеровской области с позывным Кузбасс пошел на хитрость во время выполнения боевых задач на Курском направлении, чтобы его не убили или не взяли в плен украинские бойцы. Как рассказал сам сибиряк RT , он на протяжении десяти дней притворялся мертвым.

Кузбасскому вояке 29 лет. Во время боевой миссии он потерял всех товарищей и едва не погиб сам. ВСУ атаковали из дронов и выжить удалось лишь Кузбассу. Бойцу зацепило голову, а его сослуживцев убило на месте.

«В первый день украинцы проводили зачистку, прошли мимо меня в двух-трех метрах. Но не тронули, посчитали за «двухсотого». На второй день рядом со мной граната упала, но разрыва не было», — вспоминает Кузбасс.

По словам бойца, украинские военные ходили по территории и патрулировали местность сутками. «Мертвый» лишь мог менять положение ночью и тихо доедать сухпайки, которые имелись при себе и в рюкзаках погибших товарищей. Воду он пил из луж, ожидая, когда кончится кошмар. Лишь на пятый день противник стал чаще отходить от местности, где приходилось лежать российскому военному. Вскоре удалось найти рацию и пауэрбанк, получить от своих координаты. По ним Кузбасс и ориентировался. После десяти дней ада еще десять часов он шел до места эвакуации. Там военного оперативно увезли в госпиталь, подлатали и отогрели.

По признанию Кузбасса, весь непростой путь ему помогали мысли о семье и доме.

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