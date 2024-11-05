Дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде

Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по одному из многоквартирных домов Белгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатора региона Вячеслав Гладков.

Руководитель уточняет, что по предварительным данным, пострадал один местный житель. У него диагностирована минно-взрывная травма, а также осколочное ранение ноги. Мужчину бригада медиков повезла на «скорой» в больницу.

Кроме того, в результате атаки разгорелся пожар в трех квартирах, тушением которых занимаются пожарные. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось о том, что украинцы специально сбрасывали снаряды в местах скопления жителей Белгородской области и атаковали места для отдыха, пользующиеся популярностью у мирных граждан.