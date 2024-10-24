Жительница Белгорода Светлана пообщалась с RT и рассказала про зверства украинской армии. По ее словам, ВСУшники намеренно сбрасывали снаряды в местах массового скопления людей.

Жительница Белгородской области потеряла во время обстрела своего супруга. Она рассказала, что он получил осколочное ранение, которое оказалось смертельным. Все из-за неправомерных действий украинских бойцов. По словам Светланы, противник сбрасывал снаряды рядом с многоквартирным домом и в места скопления людей.

«ВСУ специально выбрали вечернее время, чтобы как можно больше народу пострадало. И запустили снаряд в сторону аллеи, где в это время семьи с детьми, собаками гуляют», — рассказала женщина.

Супруг женщины работал грузчиком в поселениях, которые в регионе чаще подвергались обстрелам. Также мужчина помогал эвакуироваться жителям.

Напомним, что напряженная обстановка также в Курской области. Жительница Суджи рассказывала ТАСС, что ВСУ наносили удары по центру города из РСЗО в первые дни атак. Также известно про случаи, когда украинские военные пускаются в мародерство и жестоко расправляются с мирными жителями. Некоторых преступников удается задержать и отправить под суд.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали двери храма при отступлении в Курской области.