Дроны ВСУ угодили в трансформатор в Запорожской области, 40 тыс жителей сидят без света

Киевский режим атаковал под вечер вторника, 12 ноября, поселок городского типа Михайловка на освобожденной территории Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Александр Балицкий.

Как написал Балицкий в своем Telegram-канале, украинские беспилотники попали в высоковольтный трансформатор. В результате чего полностью прекратилась подача электричества. В настоящее время более 40 тысяч жителей остались без света.

«Дроны противника атаковали высоковольтный трансформатор в пгт Михайловка. Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов», — написал губернатор.

Балицкий также проинформировал, что сейчас проводится переподключение к другим ЛЭП. На месте происшествия уже ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Ранее Балицкий сообщил, что попытки так называемого захвата Запорожской атомной электростанции не дают спокойно спать западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям противника и абсолютно бессмысленным жертвам среди мобилизованных украинцев.