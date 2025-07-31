Дроппера через суд заставили вернуть пенсионерке круглую сумму

Кинельская прокуратура добилась справедливости для пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. В схеме вышли на дроппера, обязав его вернуть деньги женщины. Об этом пишет sovainfo.ru.

Женщина перевела 100 тысяч рублей на подконтрольный злоумышленникам счет, поверив их ложным обещаниям. Расследование установило владельца банковской карты, через которую происходило обналичивание похищенных средств.

Прокуроры направили иск в Шелеховский городской суд Иркутской области с требованием взыскать с дроппера неосновательно полученные деньги. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, обязав ответчика вернуть пенсионерке всю украденную сумму.

Кинельская межрайонная прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.

Ранее сообщалось, что аферисты заставили жертву кататься на такси и передавать миллионы наличными курьеру.