«Дроздов абсолютно прав»: зооволонтер рассказал, кто виноват в нелегкой судьбе животных

Зооволонтер Игорь Айрапетян, который пытался спасти выброшенного с балкона 11 этажа в Подольске спаниеля, уже много лет помогает животным. Несмотря на свой богатый опыт, он до сих пор поражается таким трагедиям, принимая их близко к сердцу.

Сам Айрапетян — счастливый владелец 50 собак.

«Любую боль живого существа я пропускаю через себя, не могу все это спокойно воспринимать. Не могу представить себе, как можно выбросить собаку из окна и пойти лечь спать», — рассказал волонтер в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Защитник животных отметил, что «не смог обрасти броней» и профдеформации у него до сих пор нет. Он не понимает, почему люди часто относятся к собакам равнодушно.

«Был случай, когда наркоман выбросил собаку с 15 этажа. Ее труп весь день пролежал во дворе. Люди почему-то боятся давать показания и писать заявления. Думают, что им поцарапают машину, что их подкараулят и поколотят. Многие ничего не делают, чтобы исправить ситуацию», — пояснил собеседник издания

Мужчина рассказал, что дружит с известным телеведущим и ученым Николаем Дроздовым. Их взгляды во многом сходятся.

«Он говорит, что собаки живут ради человека и готовы умереть за него. И то, что собаки находятся в таком ужасном положении, — это вина людей. Только человек может это все исправить. Дроздов абсолютно прав», — подытожил Айрапетян.

Ранее мы раскрывали подробности инцидента с выброшенной собакой в Подмосковье.