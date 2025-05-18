Дрожь охватила всю Землю: загадочное явление насторожило ученых

По сообщению ученых, толчки фиксировали в разных частях света, они происходили одновременно на протяжении девяти дней. Длилась такая тряска в среднем 92 секунды. Жители планеты этого не ощутили, хотя природные перемены отличались регулярностью и ритмичностью.

Впрочем, по данным сейсмологов, ощутимее всего явление могло быть в Арктике и Антарктике.

Пока специалисты не установили, что вызывало странные колебания и гул. Ситуацию назвали «неопознанным сейсмическим объектом».

У ученых есть одна гипотеза: толчки могли вызывать столкновения морских волн, которые отражают от берегов материков и островов. Такие случаются каждые полторы минуты и повторяются свыше 10 тысяч раз. Однако зафиксированное явление все равно отличается от традиционных тектонических явлений.

Ранее сообщалось, что новую вакцину от аллергии на кошек начнут испытывать на добровольцах.