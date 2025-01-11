В Сети жители Сочи активно выкладывают кадры дрожи земли, что принесла с собой вторая волна подземных толчков, произошедших ближе к вечеру субботы, 11 января.

На кадрах одной из камер, выложенных в паблике «Любимый Сочи» во «ВКонтакте», видно, как во дворе неожиданно происходит вибрация: качается камера, слышен резкий скрип. Видео подтверждает кратковременный, но ощутимый характер землетрясения.

Местные сейсмологи уточнили, что сила толчков составила 3–4 балла, магнитудой 3,9, что ощущалось в близлежащих районах, но не вызвало повреждений.

Несмотря на сейсмическую активность, город продолжает функционировать в штатном режиме.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следить за обновлениями информации.

Ранее сообщалось, что в Дагомысе и Адлере были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,9 по шкале Рихтера. В домах тряслись стекла в окнах, книги падали с полок, а в шкафах звенели тарелки. Около 5:00 местное МЧС зарегистрировало первое сейсмическое событие магнитудой 3,5 в горах Лазаревского района.

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю подтвердило, что пострадавших нет, как и разрушений городской инфраструктуры.