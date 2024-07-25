Друг МотоТани заявил, что турки пытаются «отмазать» виновника ДТП

Друг звезды интернета МотоТани (Татьяна Озолина) в разговоре с RT обвинил турецкого блогера и мотоциклиста Онура Обута в создании аварийной ситуации. По его мнению, настоящий виновник может избежать наказания.

МотоТаня имела за плечами 10-летний водительский стаж. Вопреки заблуждению про гоняющих мотоциклистов, блогер вела себя на дороге аккуратно и осознавала риски. По словам друга девушки, турецкого блогера не отличала осторожность: когда МотоТаня притормозила, чтобы пропустить фуру, то ее иностранный друг в нее въехал. Собеседник усомнился, что мужчина пытался притормозить следом.

«Турки пытаются отмазать своего блогера и сделать виновницей Таню, но по фото знающие люди видят, что у Таниного байка разворочен зад, а у турка нет переда. Ответ очевиден», — считает Александр.

Турецкая полиция рассматривает версию с обгоном. Считают, что блогер сама врезалась в мотоцикл Онура, получила серьезные травмы и не выжила. Сам турок на время разбирательств находится под подпиской о невыезде.

Напомним, МотоТаня была известна в кругах мотоциклистов, активно вела соцсети и блог. Несколько миллионов подписчиков у нее было в TikTok.

Ранее в Сети опубликовали фото с места ДТП, где погибла МотоТаня.